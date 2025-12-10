Контракти строком на 1-5 років і «підвищення виплат». Влада нарешті почула військових?

Нові контракти для військових: уряд подав законопроєкт до Ради

Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт №14283 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов укладення контракту про проходження військової служби та надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

Якщо парламент ухвалить цей законопроєкт, то будуть затверджені зміни до закону про військовий обовʼязок і військову службу, які дозволять укладати або переукладати контракт з більшою зарплатою.

Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років

«Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки й оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших. Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Щорічні фінансові бонуси й додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях», – повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. і додав, що очікує на швидке ухвалення законопроєкту.

Міністр пояснив, що нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі, й резервісти, мобілізовані військовослужбовці, а військові, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

Міністерство оборони України підрахувало, що для підвищення соціального рівня військовослужбовців на 2026 рік потрібно буде додатково 551,75 млрд грн, на 2027-й – 1,26 трлн грн, на 2028-й – 1,37 трлн грн.

Президент України Зеленський звертався до європейських союзників із проханням допомогти фінансувати грошове забезпечення військових. У листопаді він сказав, що у нових контрактах базову зарплату військовослужбовців планують підвищити до 50-60 тисяч гривень.

«Втратив свідомість і впав» у ТЦК. Справа Романа Сопіна. Що відомо?

У Подільському суді Києва родина мобілізованого Романа Сопіна оскаржувала бездіяльність слідчого: його батьки вважають, що слідчий свідомо не призначає експертизи, які б допомогли розкрити обставини смерті Сопіна. Він помер у жовтні після проходження ВЛК.

Мати загиблого мобілізованого Лариса Сопіна розповідала Радіо Свобода, що після трагедії правоохоронці не комунікували з нею та не повідомляли деталей розслідування.

Жінку лише двічі опитувала чергова група, особисто до неї ніхто не звертався.

«Зі мною взагалі ніхто не зв’язувався. У мене таке відчуття, що поліції зовсім цинічно байдуже. Замкнене коло», – сказала мати Романа Сопіна.

Вона наголосила, що офіційна версія про те, що Роман «втратив свідомість і впав», викликає сумніви, адже у лікарському свідоцтві про смерть йдеться про «травму тупим предметом».

Що відомо тепер? Що приховує слідство?

СЗЧ: приховали статистику. Чому?

Офіс генпрокурора підтвердив, що обмежив доступ до статистики щодо самовільного залишення військових частин СЗЧ.

належать до службової інформації та не підлягають оприлюдненню

«Відомості про кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення), а також про осіб, які їх вчинили, належать до службової інформації та не підлягають оприлюдненню», – пояснили причину закриття інформації про кількість СЗЧ в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

Крім цього, як заявляють в ОГП, надання та оприлюднення відомостей про такі кримінальні правопорушення в умовах воєнного стану може «дискредитувати сили оборони та використовуватися на шкоду державним інтересам, зокрема для оцінки морально-психологічного стану військовослужбовців, рівня дисципліни, боєздатності військових формувань, а також може стати інструментом ІПСО, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та системи мобілізаційної підготовки».



А це створює ризики для оборонної діяльності та інформаційної безпеки держави, негативно впливає на підтримання обороноздатності країни, додали в Офісі генпрокурора.

Військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко, посилаючись на офіційні дані, заявляв, що у жовтні було зафіксовано 21 602 випадки СЗЧ. Він впевнений, що СЗЧ і дезертирство – це головна проблема українського війська. Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ та дезертирство. Найбільше справ були порушено упродовж останнього року.

Чому масштаби СЗЧ збільшуються? Як влада мала б протидіяти?

Про це дивіться у програмі Свобода Live: