«Дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну»: український постпред в ООН звернувся до делегації РФ

«Дірку від бублика отримаєте ви, а не Україну». Представник України в ООН звернувся російською мовою до делегації Росії. У відповідь російський постпред заявив, що українців нібито змушують воювати, хоча, за його словами, існує пропозиція щодо мирних домовленостей. Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що Росія має намір досягати своїх цілей збройним шляхом. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що воювати з Росією Україні складно через її значну перевагу в розмірах і ресурсах. Він віддав належне хоробрості українців, але наголосив, що «в якийсь момент розмір перемагає». «Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території. А ми будемо захищати наші інтереси», – заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.