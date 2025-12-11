Уночі у Росії під атакою дронів опинилися хімічні заводи у Великому Новгороді й місті Дорогобуж Смоленської області, писали телеграм-канали. У Міноборони РФ відзвітували про нібито знищення 287 БПЛА. Під ударом, як стверджується, були заводи добрив групи «Акрон». Телеграм-канал Astra зауважує, що завод виробляє аміачну селітру, яка має військове застосування. Влада Росії про ураження не повідомляла. В Україні поки що не коментували сьогоднішні удари по регіонах Росії.