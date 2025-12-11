Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Місць на Полі почесних поховань не залишилось. У Львові загиблих воїнів ховатимуть на новому місці

Місць на Полі почесних поховань не залишилось. У Львові загиблих воїнів ховатимуть на новому місці
Embed
Місць на Полі почесних поховань не залишилось. У Львові загиблих воїнів ховатимуть на новому місці

No media source currently available

0:00 0:05:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вже цього тижня у Львові ховатимуть українських захисників на новому місці, яке входить у комплекс Личаківського цвинтаря. Місць на Полі почесних поховань не залишилось. Тут перших загиблих воїнів поховали у березні 2022 року. У місті дотримуються церемонії прощання з загиблими воїнами. Планують облаштувати військовий меморіал, встановивши на могилах захисників однакові козацькі хрести. Масштаби поховань у Львові вражають. Хоча не повідомляють точного числа загиблих, але ціну за українську незалежність видно неозброєним оком.

Форум

XS
SM
MD
LG