Місць на Полі почесних поховань не залишилось. У Львові загиблих воїнів ховатимуть на новому місці

Вже цього тижня у Львові ховатимуть українських захисників на новому місці, яке входить у комплекс Личаківського цвинтаря. Місць на Полі почесних поховань не залишилось. Тут перших загиблих воїнів поховали у березні 2022 року. У місті дотримуються церемонії прощання з загиблими воїнами. Планують облаштувати військовий меморіал, встановивши на могилах захисників однакові козацькі хрести. Масштаби поховань у Львові вражають. Хоча не повідомляють точного числа загиблих, але ціну за українську незалежність видно неозброєним оком.