Муженко пояснив важливість боротьби за Покровськ і Куп’янськ

Утримання українськими силами Покровська і Мирнограда на Донеччині, контрнаступальні дії в Куп’янську на Харківщині дозволяють Україні отримувати допомогу від західних партнерів і продовжувати стримувати російський наступ. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив начальник Генерального штабу ЗСУ – головнокомандувач Збройних Сил України в 2014–2019 роках Віктор Муженко.

«Днями було ухвалене рішення «коаліцією рішучих і охочих», виділення відповідних коштів Європейським Союзом для України. Якщо б ми здали Покровськ і Мирноград, і не було б операції зі звільнення Куп’янська, то, мабуть, дебати тривали б і дотепер. Не було б довіри до України, до української армії, до її спроможностей стримати ворога. Я думаю, що це теж зіграло певну роль», – вважає Муженко.

Раніше в командуванні ЗСУ повідомили, що Сили оборони блокують просування військ РФ у центрі Покровська.

Лідери ЄС уночі 19 грудня схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС.



