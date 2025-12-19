Путін наполягає на окупації чотирьох областей України і заявляє про контроль РФ над Куп’янськом

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції в Москві 19 грудня звинуватив Україну в тому, що вона «відмовляється від завершення конфлікту мирними засобами», але при цьому «є сигнали» від Києва про якусь «готовність до діалогу». За словами Путіна, Росія готова завершити конфлікт на умовах, названих у його виступі в МЗС РФ 2024 року. Тоді російський очільник говорив про виведення українських військ із чотирьох областей, які до своєї конституції записала Москва. Йдеться не лише про Донецьку і Луганську, але також про Запорізьку та Херсонську області.

Путін також описав ситуацію на фронті, як її бачать у Москві. За його словами, російські війська контролюють 50% Лимана, 50% Мирнограда та 50% Гуляйполя, захопили Сіверськ, Покровськ та Куп'янськ, продовжують наступати в Запорізькій області, а також на Слов’янськ та в інших місцях. Українські військові заперечують твердження російських військових щодо територіального контролю в більшості згаданих локацій, – приміром, щодо Куп’янська українська сторона заявляє про контроль над 90% міста.

Коментуючи поїздку президента України Володимира Зеленського до Куп’янська та зняте ним відео на тлі в’їзної стели, Путін сказав, що саме місто під контролем Росії, назвав президента України «талановитим артистом» і в принципі підтвердив, що місце, де зняв відео Зеленський, перебуває під контролем України. За словами Путіна, російські військові невдовзі розпочнуть наступ і захоплять його.

Після запитань про війну Путін перейшов до оцінки ситуації в економіці. За його словами, уряду вдалося «збалансувати бюджет» на рівні 2021 року. Зростання ВВП у 2025 році має становити 1%.

За словами російського президента, дедалі більше росіян, зокрема науковців, повертаються до країни з-за кордону, бо бояться відправляти дітей до шкіл на Заході. «Ми ж виступаємо за захист традиційних цінностей», – наголосив він, не навівши будь-якої статистики.

Путін прокоментував також ідею конфіскації заморожених у ЄС російських активів, назвавши її «грабунком». Путін заявив, що Росія судитиметься з ЄС за свої активи і намагатиметься «знайти таку юрисдикцію, яка не залежить від політичного впливу».

Російський лідер традиційно проводить багатогодинну пресконференцію за підсумками року. Як і торік, вона поєднана з так званою «Прямою лінією», коли Путін відповідає на запитання пересічних росіян.