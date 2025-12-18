Єврокомісар з оборони Кубілюс відповів, чи готові європейські сили надати Україні гарантії безпеки

Європейcький Союз може надати Україні додаткові безпекові гарантії, однак країнам необхідно суттєво посилити власні оборонні можливості на тлі таких очікувань від США, заявив 18 грудня в Брюсселі європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у відповідь на запитання Радіо Свобода про готовність європейський сил гарантувати Україні безпеку і про те, чи може Україна розраховувати на військове залучення Європи.

За словами єврокомісара, з весни так звані країни E5 – Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія й Польща – обговорюють можливі формати безпекових гарантій для України, зокрема й варіанти передислокації військових сил. Досягненням цих дискусій стало погодження участі Сполучених Штатів у відповідних технічних домовленостях, каже Кубілюс.

«Військові сили в Європі досить сильно залежать від американського постачання, від американських послуг. Це те, що нам потрібно змінити, але на це знадобиться час», – зазначив посадовець.

Кубілюс також наголосив, що США дедалі більше зосереджуються на Індо-Тихоокеанському регіоні й очікують від Європи більшої відповідальності за власну безпеку. А відтак європейські країни мають нарощувати витрати на оборону.

Окремо єврокомісар звернув увагу на зростання військових спроможностей Росії. За його словами, РФ активно нарощує оборонні витрати, інвестуючи в армію близько 7,2% свого ВВП, тоді як країни ЄС у середньому витрачають на оборону 2,1% ВВП.

«Наш ВВП, безумовно, більший за російський. Але якщо порівняти, скільки росіяни вкладають в оборону, і так звану паритетну купівельну спроможність, то виявляється, що росіяни інвестують майже стільки ж коштів, скільки ми, весь Європейський Союз», – сказав єврокомісар з оборони.

Посадовець зазначив, що ЄС може надати Україні додаткові гарантії безпеки, однак паралельно слід реалістично оцінювати власні можливості.

«Ми можемо надати додаткові гарантії безпеки Україні, але ми також маємо усвідомлювати наші можливості, дивлячись у довгострокову перспективу, і це є нашим завданням», – резюмував Кубілюс.

Раніше сьогодні агентство Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із документом, повідомило, що США і європейські союзники розробили план гарантій безпеки для України, який містить надійні й серйозні заходи щодо дотримання потенційної мирної угоди з Росією.

За даними співрозмовників журналістів, українська армія у складі 800 тисяч осіб і за підтримки союзників стануть першою лінією повоєнного стримування, а США надаватимуть Києву розвідувальну інформацію і моніторитимуть будь-які спроби порушення мирної угоди. Збройні сили європейських союзників, як передбачається, розмістять далеко від фронту «для зміцнення довіри», заявили джерела журналістів.

У разі відновлення бойових дій європейці «швидко вживуть дипломатичних заходів і заходів щодо запобігання конфлікту», але якщо ці зусилля проваляться, ЄС нададуть військову підтримку, підкріплену можливостями США.

Агентство зазначає, що невідомо, чи підтримає такі гарантії безпеки російський лідер Володимир Путін, оскільки він неодноразово відкидав присутність військ країн-членів НАТО в Україні.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом.

На тлі переговорів президент США Дональд Трамп днями заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли». 18 грудня він зауважив, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».

Тим часом, американський Інститут вивчення війни, проаналізувавши заяви Путіна, зазначив, що російський лідер публічно і прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні.