Що ховають залаштунки переговорів: примус до миру і тиск на Зеленського?

Українська делегація на шляху до США – пункти потенційної мирної угоди в роботі. До зустрічі можуть долучитись представники Європи, повідомив президент Володимир України Зеленський. Він додав, що зустрічі проходитимуть 19-20 грудня.

У Брюсселі відбувається саміт ЄС: президент України Володимир Зеленський переконує європейських лідерів допомогти Україні фінансово.

Більшість лідерів країн Євросоюзу підтримує надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, але є й такі глави держав, які підтримують інші інструменти, каже Зеленський. Перед початком саміту ЄС у Брюсселі президент України наголошував, що виділення грошей за репараційним кредитом є критично важливим для України як за умови продовження війни, так і в разі досягнення миру.

У переддень саміту ЄС дипломати у Брюсселі все менше були впевнені у тому, що лідери 27 країн-членів зможуть ухвалити рішення щодо репараційної позики для України на основі російських заморожених активів. Попри це, більшість співрозмовників Радіо Свобода у дипломатичних колах наголосили: Україну без фінансування не залишать, навіть якщо узгодити основну модель не вдасться.

Розробка гарантій безпеки – в процесі.

«Це не значить, що хтось не хоче (відповісти – ред.), просто ще не дійшли до цього. Питання для всіх гарантій безпеки – коли в тебе не НАТО, а «як НАТО», хтось каже, що це навіть краще, я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне: відповідь на запитання, що зроблять Сполучені Штати, якщо Росія знову прийде з агресією. Що ці гарантії безпеки зроблять, як це спрацює, як спрацюють партнери? Яким чином, якою силою вони зупинять Москву? Конкретно. Мені здається, на це потрібно отримати відповідь, нехай вона буде не публічною, але хай буде закріплена в якихось документах», – сказав Володимир Зеленський.

Розмова з дипломатом Данилом Лубківським.

Напередодні видання Politico повідомило, що на вихідних американські й російські офіційні особи проведуть переговори в Маямі щодо можливої угоди про припинення війни РФ в Україні.

За даними видання, також очікується, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю між США і Росією. При цьому співрозмовник Politico додав, що плани залишаються невизначеними.