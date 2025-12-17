Зеленський відвідає саміт лідерів ЄС 18 грудня – посадовець Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає засідання Європейської ради, заплановане на 18 грудня в Брюсселі, повідомив Радіо Свобода посадовець ЄС.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, заплановано, що президент України дасть пресконференцію о 14:15 за київським часом, яка може початися і пізніше.

Напередодні в Єврораді заявляли, що Зеленський братиме участь у засіданні онлайн.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, який 9 грудня надіслав лідерам країн-членів Європейського Союзу листа-запрошення на саміт ЄС 18 грудня, зауважив, що в рамках зустрічі відбудуться «важливі дискусії», а пріоритетом будуть дві теми: Україна й безпека в Європі; а також фінансування ЄС на 2028-2034 роки.

«Ми розпочнемо засідання Європейської ради з обговорення питання України. Останні події підкреслюють необхідність термінових дій ЄС. На жовтневому засіданні Європейської ради ми зобов’язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових й оборонних зусиль. На нашому наступному засіданні ми маємо вирішити, виходячи з поточної підготовчої роботи, як виконати це зобов’язання. На момент написання цього листа тривають дипломатичні зусилля для досягнення справедливого й міцного миру в Україні. У цьому контексті ми обговоримо, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи і як зміцнити переговорну позицію України», – йшлося в листі.

Кошта наголосив, що важливою частиною цього має бути посилення тиску на Росію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 грудня назвала наступні дні вирішальними в підтримці України.

17 грудня в Страсбурзі з трибуни Європарламенту вона наголосила, що потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки Єврокомісія та МВФ оцінюють у приблизно 137 мільярдів євро, і ЄС має покрити дві третини, але йдеться «не лише про цифри», а про зміцнення здатності України «забезпечити справжній мир».

Фон дер Ляєн дала зрозуміти, що надання Україні репараційної позики – пріоритетний варіант, нагадавши про рішення держав-членів минулого тижня зберігати активи РФ у знерухомленому стані безстроково.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.