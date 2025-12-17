План Б навіть не обговорюється: Каллас про репараційний кредит для України

У Європейському Союзі зосереджені виключно на підготовці репараційного кредиту для України на основі заморожених активів Росії, і альтернативні сценарії фінансування Києва наразі не розглядаються. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Я завжди дотримуюся позиції, що потрібно зосереджуватися на плані А. Тому що щойно ви починаєте говорити про план Б, насправді саме план Б і реалізується. Саме тому зараз уся робота ведеться над планом А, і ми навіть не заходимо в обговорення інших варіантів», – сказала Каллас.

За її словами, основні побоювання Бельгії стосуються розподілу ризиків і фінансового навантаження у разі запуску репараційного механізму. Водночас Каллас вважає, що саме європейський підхід здатен зняти ці ризики.

«Якщо вони побоюються тиску або їм не подобається рівень ризику, то насправді найкращим варіантом є європейський підхід, адже тоді Бельгія просто виконуватиме закон – Європейський Союз ухвалює закон, а Бельгія має його дотримуватися», – наголосила вона.

Каллас також скептично оцінила можливі спроби Росії оскаржувати замороження активів через суди або арбітражі. На її думку, такі кроки спрямовані передусім на посилення страхів у Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів:

«Йдеться ж не про російський арбітраж, тож постає питання, наскільки серйозно варто сприймати російські арбітражі в країні, яка не є державою верховенства права».

Вона наполягає, що в інших судах у країнах, де діє верховенство права, Росія не мала б успіху.

«Який суд вирішить, що після всіх цих руйнувань, які добре задокументовані і які є значно більшими за самі активи, Росії слід повернути ці активи без виплати репарацій? Мені дуже важко повірити, що існує такий суд, адже базовий принцип полягає в тому, що той, хто завдав шкоди, має її компенсувати», – сказала головна дипломатка ЄС.





На прохання прокоментувати повідомлення у західних медіа щодо зростання кількості країн, які висувають свої застереження щодо репараційної позики (зокрема, згадувались Італія, Болгарія, Мальта та Чехія), Каллас відповіла, що «країни, які не звикли до російських погроз, сприймають їх досить серйозно».

«Завтра відбудуться ці дискусії, щоб почути від лідерів, у чому саме полягають їхні занепокоєння і як ми можемо ці занепокоєння подолати, щоб рухатися далі», – сказала вона.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Лідери 27 країн-членів ЄС зберуться на саміт в Брюсселі 18 грудня, затвердження репараційної позики – головне питання порядку денного.



