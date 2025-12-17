Каллас розповіла про «єдиний важіль» впливу ЄС на мирний процес

Заморожені активи РФ у ЄС є компенсацією, яку Росія винна Україні за завдані збитки, відтак Україна – єдина держава, яка може претендувати на ці кошти. Про це 17 грудня в Брюсселі сказала чільна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про можливі плани США використати їх інакше.

«Ми також сказали: це (заморожені активи – ред.) – в руках європейців. Це єдиний важіль впливу, який у нас є», – зазначила посадовиця.

Віцепрезидентка Єврокомісії наголосила, що Україна потребує фінансування, і що використання заморожених активів РФ надсилає сигнал одразу трьом сторонам: окрім Києва, також Москві й Вашингтону.

«Українській стороні це сигнал про те, що ми можемо вам допомогти в ці напрочуд складні часи. Росії – що вона не може пережити нас (перечекати підтримку – ред.), але також Сполученим Штатам, що ми ставимося до цього дуже серйозно, і гроші використовуються для цілей, для яких повинні бути спрямовані: для України», – наголосила Каллас.

Вона нагадала, що, судячи з початкового проєкту мирного плану, США «точно зацікавлені» в заморожених активах РФ.

«Якщо у них є інтереси, вони також використовують свою владу в цьому відношенні, – сказала Каллас, не вдаючись у деталі, яким чином це відбувається. – Але зараз ми були дуже твердими. Ми ухвалили рішення про те, що активи будуть заморожені, доки Росія не сплатить репарації. Гадаю, це дуже сильний сигнал. Ми це зробили, і тепер наступним кроком буде репараційна позика», – резюмувала Каллас.

На початку грудня Єврокомісія запропонувала два варіанти фінансування України – запозичення під гарантії бюджету ЄС та «репараційнийкредит» у розмірі 210 мільярдів євро за рахунок російських активів. Загалом у західних країнах після початку війни заблокували російські активи приблизно на 260 мільярдів євро, більша частина яких перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування цих коштів. Того ж дня Банк Росії подав позов щодо Euroclear до Арбітражного суду Москви на суму понад 18 трлн рублів.

На цьому фоні агентство Fitch помістило Euroclear Bank у список Rating Watch Negative, вказавши на можливе зростання правових та ліквідних ризиків через плани ЄС використати заморожені активи російського Центробанку. При цьому Fitch вважає, що навіть у разі реалізації цих планів ризики депозитарію залишаться на низькому рівні і його кредитний профіль збереже відповідність рейтингу AA. Він означає високу платоспроможність та низький ризик дефолту.

Як раніше повідомляли ЗМІ, початковий мирний план США з 28 пунктів припускав, що заморожені російські активи на суму 100 мільярдів доларів будуть інвестовані в програми відновлення України, очолювані Вашингтоном, при цьому США отримали б 50% прибутку. Решту активів планувалося направити в окремий американо-російський інвестиційний механізм, але пізніше цей пункт було виключено з документа.