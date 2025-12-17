Politico: США закликали ЄС не використовувати активи РФ для України

Представники американської адміністрації чинили тиск на дружні європейські уряди, щоб вони відхилили план використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України. Про це пише видання Politico з посиланням на високопосадовців ЄС.

Представник Білого дому Анна Келлі відкинула твердження про тиск США.

«І українці, і росіяни чітко окреслили свої позиції щодо заморожених активів, і наше єдине завдання – сприяти обміну думками, який, зрештою, може призвести до угоди», – заявила вона виданню NatSec Daily.

За словами одного із європейських чиновників, шанси на досягнення домовленості з Бельгією, яка виступає проти використання активів, останнім часом погіршилися.

За даними Politico, у США розраховують повернути заморожені російські активи після підписання мирної угоди. Європейські чиновники, як зазначає видання, обурені перспективою того, що частина коштів може дістатись США напряму, а решту Вашингтон розділить із Москвою.

Про те, що американська сторона закликає європейців не вилучати активи для надання Україні «репараційного кредиту», а зберегти їх як елемент майбутніх переговорів із Москвою, раніше говорив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Politico також повідомляло, що Бельгія відмовилася підтримати використання російських активів для такого кредиту, визнавши гарантії Єврокомісії недостатніми. За інформацією Euractiv, ідею конфіскації заморожених активів Росії не підтримують сім країн ЄС – Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта і Чехія.

На початку грудня Єврокомісія запропонувала два варіанти фінансування України – запозичення під гарантії бюджету ЄС та «репараційнийкредит» у розмірі 210 мільярдів євро за рахунок російських активів. Загалом у західних країнах після початку війни заблокували російські активи приблизно на 260 мільярдів євро, більша частина яких перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування цих коштів. Того ж дня Банк Росії подав позов щодо Euroclear до Арбітражного суду Москви на суму понад 18 трлн рублів.

На цьому фоні агентство Fitch помістило Euroclear Bank у список Rating Watch Negative, вказавши на можливе зростання правових та ліквідних ризиків через плани ЄС використати заморожені активи російського Центробанку. При цьому Fitch вважає, що навіть у разі реалізації цих планів ризики депозитарію залишаться на низькому рівні і його кредитний профіль збереже відповідність рейтингу AA. Він означає високу платоспроможність та низький ризик дефолту.

Як раніше повідомляли ЗМІ, початковий мирний план США з 28 пунктів припускав, що заморожені російські активи на суму 100 мільярдів доларів будуть інвестовані в програми відновлення України, очолювані Вашингтоном, при цьому США отримали б 50% прибутку. Решту активів планувалося направити в окремий американо-російський інвестиційний механізм, але пізніше цей пункт було виключено з документа.



