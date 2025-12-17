У Грузії парламент ухвалив закон, який забороняє громадянам голосувати за кордоном

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні затвердив поправки до Виборчого кодексу, які позбавляють грузинських громадян, що живуть за кордоном, можливості голосувати на парламентських виборах за межами країни.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, тепер взяти участь у виборах можна лише особисто приїхавши до Грузії. Голосувати можна буде за місцем реєстрації. Ті ж правила діють для референдумів і плебісцитів.

Раніше таке обмеження стосувалося лише муніципальних виборів, а на парламентських громадяни Грузії, які проживають поза країною, могли проголосувати на виборчих дільницях у консульствах і посольствах, зазначає «Настоящее время».

Ухвалення закону ініціювала владна партія «Грузинська мрія», його необхідність пояснювали потребою «запобігти втручанню ззовні». На думку представників партії, громадяни, які живуть за межами Грузії, «перебувають під іноземною юрисдикцією» і нібито не можуть зробити «зважений вибір».

За даними ЦВК Грузії, на парламентських виборах 2024 року за кордоном було зареєстровано майже 96 тисяч виборців, але через невелику кількість дільниць, відкритих при дипмісіях, проголосували лише близько 34 тисяч людей. На більшості закордонних дільниць на перемогу здобули опозиційні партії, а не «Грузинська мрія».

Ухвалені поправки до Виборчого кодексу Грузії також забороняють аудіозапис на виборчих дільницях (відеозапис дозволений) і забороняють реєстрацію безпартійних як кандидатів на виборах: висуванець має обов’язково бути членом партії чи політичного об’єднання.

У 2024 році «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах, які, за даними Організації з безпеки і співпраці в Європі, були затьмарені порушеннями, зокрема випадками підкупу голосів, фізичного насильства і залякування. Парламентська асамблея Ради Європи, зокрема, закликала Тбілісі провести нові вибори.

З листопада 2024 року в Грузії тривають протести. Вони розпочалися після того, як прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС.

У грудні 2024 року мітинги біля будівлі законодавчого органу кілька разів переростали у запеклі сутички між демонстрантами та підрозділами спецпризначення МВС. При цьому сотні людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

