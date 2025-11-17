У Грузії вирішили ліквідувати Антикорупційне бюро

У Грузії з 2 березня 2026 року припинить існування Антикорупційне бюро, а його функції повністю перейдуть до Державної служби аудиту, повідомив 17 листопада голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Крім того, з того ж дня буде скасовано Службу захисту персональних даних.

«Антикорупційне бюро сьогодні, по суті, виконує функції збору й моніторингу декларацій посадових осіб, партій і неурядових організацій. У результаті консультацій з урядом сформувалося спільне бачення, що ці функції у конституційній системі публічного управління краще відповідають Державній службі аудиту як вищому і більш незалежному конституційному органу», – заявив Папуашвілі.

Функції Служби захисту персональних даних також перейдуть Державній службі аудиту. «Як незалежний конституційний орган, служба аудиту має значно вищий рівень інституційної незалежності, що повністю відповідає міжнародним стандартам», – заявив спікер.

Крім того, інститут бізнес-омбудсмена з 1 січня 2026 року перейде до складу Міністерства економіки Грузії, що, за словами спікера парламенту, «забезпечить більш оперативне реагування на потреби бізнесу і кращу координацію на політичному рівні».

«Зміни приведуть систему управління у відповідність до інституційної рамки, встановленої Конституцією, забезпечать оптимізацію державних ресурсів – приблизно на 20 мільйонів ларі на рік, спрощення структурних функцій, більш точні обов’язки й ефективне управління», – заявив Папуашвілі.

Як передає Грузинська служба Радіо Свобода, повідомлення ЗМІ минулого тижня про те, що керівник Антикорупційного бюро Ражден Купрашвілі залишає свою посаду, відомство не підтвердило. Пізніше він заявив журналістам, що залишатиметься на своїй посаді, поки існуватиме агентство.

Антикорупційне бюро Грузії було створене у 2023 році. Його створення входило до рекомендацій у 12-пунктному плані Європейської комісії і мало на меті посилення антикорупційних механізмів у Грузії.

У тексті оприлюдненого 4 листопада звіту Єврокомісії про розширення ЄС за 2025 рік найгірші оцінки має Грузія, яка, як і Молдова й Україна, подала заявку на членство у 2022 році та отримала статус кандидата через рік.

У звіті зазначається, що «Грузія зазнала серйозного демократичного відступу, зі швидким руйнуванням верховенства права і серйозним обмеженням основних прав». За оцінкою Єврокомісії, інституції, призначені для підтримки верховенства права в Грузії, були використані для партійних цілей».

Євросоюз скасував безвіз для грузинських посадовців і дипломатів на початку цього року через зміну курсу країни на проросійський, утиски ЗМІ і громадських організацій. Минулого року Грузія ухвалила як спрямоване проти ЛГБТ законодавство, так і закон про так званих іноземних агентів – аналогічний до того, який Кремль використовує для придушення свободи слова і громадянського суспільства, – попри різку критику з боку ЄС.

Акції протесту в Тбілісі тривають від осені 2024 року, коли владна партія «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах. Прихильники опозиції не вважають чинну владу легітимною, звинувачуючи її в авторитаризмі і проросійськості. Влада Грузії звинувачує ЄС у підтримці протестів.