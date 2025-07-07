Більшість громадян Грузії вважають зовнішню політику влади проросійською – опитування

Більшість громадян Грузії вважають, що зовнішньополітичний курс владної партії «Грузинська мрія» орієнтований на інтереси Росії та близьких до неї держав. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальних досліджень та аналізу (ISSA) за підтримки Фонду громадянського суспільства, повідомляє 7 липня «Ехо Кавказу».

Згідно з дослідженням, 55% опитаних схарактеризували зовнішню політику «Грузинської мрії» як таку, що реалізує інтереси Росії, Китаю, Ірану та інших країн, що зблизилися з РФ. 30% респондентів заявили, що нинішній курс є збалансованим і не відповідає інтересами жодної конкретної держави.

У Тбілісі курс владної партії як проросійський розцінили 62% учасників опитування, у регіонах – 52%. Серед прихильників проєвропейської опозиції такої думки дотримуються 88%, серед прихильників владної партії – лише 11%, повідомляє агентство «Новини-Грузія».

Крім того, значна частина населення Грузії не очікує на вступ країни до Європейського Союзу за поточного уряду. 46% учасників опитування висловили скептицизм щодо перспектив євроінтеграції, це 56% жителів Тбілісі та 42% у регіонах. Серед прихильників «Грузинської мрії» майже половина (49%), як і раніше, розраховує на членство в ЄС.

Багато громадян також висловлювали стурбованість можливим призупиненням безвізового режиму з Євросоюзом. Респонденти більшості цільових груп, за винятком виборців владної партії, вважають, що така загроза є серйозною. Серед прихильників «Грузинської мрії» тривогу з цього приводу висловили 33%, а 53% заявили, що не бачать суттєвого ризику.

Опитування ISSA проводилося з 17 до 29 червня 2025 року. Інтерв’юери опитали 2000 повнолітніх громадян, відповіді отримані в особистих інтерв’ю.