Влада Грузії планує заборонити громадянам голосувати за кордоном

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» збирається заборонити громадянам, які живуть за кордоном, брати участь у виборах з-за кордону. Про це на спеціальному брифінгу заявив голова парламенту Шалва Папуашвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За чинним Виборчим кодексом Грузії, нерезиденти не можуть голосувати на муніципальних виборах, але мають право брати участь у парламентських, для чого за кордоном відкриваються виборчі дільниці.

Згідно із запланованими змінами, громадяни зможуть голосувати на виборах парламенту Грузії тільки на території країни, за аналогією з муніципальними виборами. За твердженням Папуашвілі, це нововведення не обмежує виборчі права, а лише встановлює «місце та межі» голосування.

«Насамперед слід наголосити, що у виборчих правах громадян, які перебувають в іншій країні, нічого не змінюється. Зміна стосується процедури і означає, що, як і на місцевих виборах, голосувати на парламентських виборах можна буде лише в межах державної території Грузії… Як і раніше, кожен громадянин Грузії матиме повне право та можливість брати участь у виборах. Єдина умова – раз на чотири роки приїхати на батьківщину та проголосувати на території Грузії», – заявив він.

Голова парламенту підкреслив, що інфраструктуру для голосування поза межами Грузії більше не створюватимуть. Він вважає, що таке обмеження нібито підвищує стійкість виборів і зменшує вплив «зовнішніх гравців».

«Ця модель повністю відповідає міжнародним стандартам та діє в таких країнах, як Ірландія, Мальта, Ізраїль, Вірменія… Існують особливі ризики впливу на нерезидентів, які перебувають під впливом іноземної юрисдикції та політичного середовища, де держава не може запобігти втручанню. Крім того, щодо нерезидентів високі ризики інформаційної маніпуляції», – сказав Папуашвілі.

За його словами, парламентські вибори 2024 року нібито «ясно показали, наскільки відкритим та грубим може бути інформаційний та політичний тиск ззовні на виборців».

Спікер грузинського парламенту також заявив, що до чинного Виборчого кодексу буде внесено й інші зміни, проте поки що не уточнив, які саме.

У 2024 році «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах, які, за даними Організації з безпеки і співпраці в Європі, були затьмарені порушеннями, зокрема випадками підкупу голосів, фізичного насильства і залякування. Парламентська асамблея Ради Європи, зокрема, закликала Тбілісі провести нові вибори.



