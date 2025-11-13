Саакашвілі просить Зеленського про статус цивільного полоненого

Експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому статус цивільного полоненого.

В оприлюдненому через соцмережі 13 листопада зверненні Саакашвілі вказує, що «змушений звернутися, оскільки вчора мене перевезли з тюремної лікарні, де я лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці – до того персоналу, який мене й отруїв».

«Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням», – вказав Саакашвілі.

«Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову виконавчого комітету Національної Ради реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками», – написав експрезидент Грузії.

Влада Грузії 12 листопада повернула колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі до в’язниці в місті Руставі. Пенітенціарна служба Грузії заявила, що політик продовжує відбувати покарання «в загальному порядку». Він перебував у лікарні з травня 2022 року.

Саакашвілі був засуджений за кількома кримінальними статтями, він має відбувати покарання до квітня 2034 року. Проте 6 листопада прокуратура Грузії повідомила, що проти нього порушено нову справу.

Прихильники колишнього президента називають його переслідування політичним, його визволення вимагали правозахисні організації та західні політики.