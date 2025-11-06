Прокуратура Грузії розпочала нове кримінальне переслідування Саакашвілі та ще сімох опозиціонерів

Прокуратура Грузії повідомила про початок кримінального переслідування восьми відомих опозиційних політиків – експрезидента Міхеїла Саакашвілі, Ґіорґі Вашадзе, Ніки Гварамії, Ніки Мелії, Зураба Джапаридзе, Елене Хоштарія, а також нещодавно помилуваних лідерів партії «Лело» Мамуки Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе.

Як заявив генеральний прокурор Грузії Ґіорґі Ґваракідзе, справу порушено спільно прокуратурою, Службою державної безпеки та Міністерством внутрішніх справ за фактами «злочинів проти держави – саботажу, сприяння ворожій діяльності іноземної держави, фінансування дій, спрямованих проти конституційного ладу та національної безпеки, а також за звинуваченнями у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та повалення влади».

Ґваракідзе заявив, що після початку повномасштабної війни в Україні, «у той час як уряд Грузії обрав курс на збереження миру і відмовився запроваджувати економічні санкції проти Росії», деякі лідери опозиційних партій (Елене Хоштарія, Зураб Джапаридзе і Ґіорґі Вашадзе) нібито передавали представникам іноземних держав інформацію про імпорт нафтопродуктів та становище в грузинському оборонному секторі. Слідство стверджує, що з їхнього боку поширювалася «хибна інформація про те, що повітряний простір Грузії використовується для постачання іранських безпілотників до Росії».

Крім того, за даними прокуратури, Хоштарія, Джапаридзе та Вашадзе передавали іноземним партнерам списки співробітників держслужби та інші документи для запровадження санкцій проти громадян Грузії. В результаті, за словами прокурора, санкції були запроваджені приблизно проти 300 громадян країни, включно з посадовими особами та бізнесменами.

Найбільший тюремний термін за цими звинуваченнями загрожує Зурабу Джапарідзе, Ґіорґі Вашадзе та Елене Хоштарія. Зокрема, їм інкримінується стаття 319 Кримінального кодексу (надання іноземній державі, іноземній організації чи організації, підконтрольній іноземній державі, допомоги у ворожій діяльності), яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Опозиційні політики перебувають у в’язниці за різними звинуваченнями, зокрема, за неявку на засідання слідчої комісії грузинського парламенту. Що ж до Саакашвілі, згідно з раніше ухваленими вироками він має залишатися в ув’язненні до 1 квітня 2034 року.