У Грузії владна партія вимагає заборонити три найбільші опозиційні сили

Владна партія «Грузинська мрія» подала конституційну скаргу з вимогою визнати неконституційними три найбільші опозиційні партії – «Єдиний національний рух», «Коаліцію за зміни» та «Сильну Грузію – Лело». Про це повідомив спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі.

Партію «Єдиний національний рух» заснував експрезидент Міхеїл Саакашвілі, «Коаліцію за зміни» – колишні члени його команди Ніка Гварамія та Ніка Мелія, «Сильну Грузію – Лело» – бізнесмени Мамука Хазарадзе та Бадрі Джапаріддзе.

За даними ЦВК, на парламентських виборах 2024 року виборчий поріг подолали чотири партії. Три з них бойкотують роботу парламенту, вважаючи результати виборів сфальшованими. «Грузинська мрія» не подала скаргу до Конституційного суду лише проти однієї – партії «Гахарія – за Грузію», яка 28 жовтня розпочала парламентську діяльність.

«Докази підтверджують, що відповідні політичні партії практично в безперервному режимі відкидають як внутрішню, так і зовнішньополітичну легітимність чинного уряду та владної партії, а отже – і їхню конституційність. Тим самим ці партії визнають, що одна із сторін – або вони, або владна партія – неминуче має бути визнана неконституційною. У нашій скарзі подано докази того, що саме ці політичні сили керуються неконституційними цілями», – заявив Папуашвілі.

За його словами, поки що немає потреби забороняти такі партії, як «Дроа», «Гірчі – більше свободи», «Стратегія Агмашенебелі», «Європейська Грузія», «Федералісти» та «Республіканська партія». Однак Папуашвілі додав, що питання про визнання їх неконституційними може бути порушене пізніше, якщо ці партії «чинитимуть істотний вплив на політичний процес».



