Голова ОБСЄ висловила очільниці МЗС Грузії «серйозну стурбованість» через затримання лідерів опозиції

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, яка перебуває з офіційним візитом у Грузії, заявила 14 жовтня, що організація засуджує затримання лідерів опозиції, «що відбуваються внаслідок невідповідних правових процедур». Про це вона сказала на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі.

«Під час нашої зустрічі я висловила серйозне занепокоєння, яке існує у держав-учасниць ОБСЄ та наших інституцій щодо місцевої ситуації, включаючи обмежувальне законодавство, що стосується громадянського суспільства, представників ЗМІ та журналістів, а також питання, пов’язані з демократичним управлінням, нещодавні події та обставини, що обмежують діяльність в Україні. взаємодії із громадянським суспільством. Вкрай важливо, щоб у будь-якій демократичній системі людям надавалося право вибору, і це стосується й Грузії. Народ Грузії обирає майбутнє, якого він хоче», – наголосила очільниця ОБСЄ.

Мака Бочорішвілі зазначила, що її країна готова до «змістовного, орієнтованого на конкретні справи діалогу з Європейським союзом».

«Грузія є країною, прихильною до міжнародних правил і стандартів, яка надає великого значення взаємній повазі. Співпраця в рамках міжнародних організацій є важливою для нас, і ми ще раз підтверджуємо нашу готовність продовжувати роботу в рамках незалежних інститутів ОБСЄ та організації в цілому», – заявила Бочорішвілі.

Грузинська міністерка також вказала, що акцентувала увагу на «важливості питання окупації грузинських територій, що стоїть на порядку денному ОБСЄ».

Після акцій протесту 4 жовтня в Грузії були затримані 23 учасники, в тому числі п’ятеро членів оргкомітету акції: Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Іраклі Надірадзе та Лаша Берідзе. Суддя Лела Марідашвілі обрала їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Чинна голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відвідує Азербайджан, Вірменію та Грузію з 13 до 15 жовтня.