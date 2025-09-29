Доступність посилання

Грузія: суд зобов’язав Саакашвілі і екскерівника держохорони виплатити понад 3 млн доларів у бюджет

12 березня 2025 року Тбіліський міський суд засудив Михайла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі у «справі про піджаки»
Тбіліський міський суд задовольнив позов Міністерства фінансів Грузії та зобов’язав третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та колишнього керівника Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашія повернути до бюджету до 9 мільйонів ларі (близько 3,3 мільйона доларів). Рішення 29 вересня виніс суддя Олександр Гзірішвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Саакашвілі та Джанашія засуджені в так званій «справі про піджаки» – за статтею про присвоєння великих сум бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою з використанням службового становища.

Читайте також: Новий вирок Саакашвілі: остаточна крапка на відносинах Грузії та України?

Адвокат Саакашвілі Бека Басілая звинуватив судову систему в підпорядкуванні вказівкам олігарха, засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі:

«Кажуть, що Саакашвілі має відшкодувати витрати, наприклад, за те, що прийняв у Грузії Дональда Трампа чи поклав квіти на могилу Вацлава Гавела. Що це означає? Ми неодноразово бачили вибіркові, політично мотивовані, абсолютно необґрунтовані рішення у справах Саакашвілі. Тепер до цього додалося фінансове переслідування – хочуть внести його до реєстру боржників. Куди б ми не оскаржили, там на нас чекають ті самі судді».

29 вересня Апеляційний суд також розглядає скаргу захисту на вирок у справі про піджаки, а також зустрічну скаргу прокуратури. Звинувачення вимагає замінити штраф для Теймураза Джанашії реальним терміном позбавлення волі.

12 березня 2025 року Тбіліський міський суд засудив Михайла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі, а Теймуразу Джанашія призначив штраф у розмірі 300 тисяч ларі. Після цього Мінфін подав цивільний позов про стягнення із засуджених коштів, сума яких, за твердженням відомства, сягає 9 мільйонів ларі.

Згодом у березні суд також виніс Саакашвілі вирок у справі про незаконний перетин кордону. Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Суддя заявив, що з урахуванням інших вироків третій президент Грузії загалом проведе за ґратами 12 років і 6 місяців.

Сам Саакашвілі та його партія вважають усі вироки політично мотивованими.

