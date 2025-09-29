Грузія: суд зобов’язав Саакашвілі і екскерівника держохорони виплатити понад 3 млн доларів у бюджет

Тбіліський міський суд задовольнив позов Міністерства фінансів Грузії та зобов’язав третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та колишнього керівника Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашія повернути до бюджету до 9 мільйонів ларі (близько 3,3 мільйона доларів). Рішення 29 вересня виніс суддя Олександр Гзірішвілі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Саакашвілі та Джанашія засуджені в так званій «справі про піджаки» – за статтею про присвоєння великих сум бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою з використанням службового становища.

Читайте також: Новий вирок Саакашвілі: остаточна крапка на відносинах Грузії та України?

Адвокат Саакашвілі Бека Басілая звинуватив судову систему в підпорядкуванні вказівкам олігарха, засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі:

«Кажуть, що Саакашвілі має відшкодувати витрати, наприклад, за те, що прийняв у Грузії Дональда Трампа чи поклав квіти на могилу Вацлава Гавела. Що це означає? Ми неодноразово бачили вибіркові, політично мотивовані, абсолютно необґрунтовані рішення у справах Саакашвілі. Тепер до цього додалося фінансове переслідування – хочуть внести його до реєстру боржників. Куди б ми не оскаржили, там на нас чекають ті самі судді».

29 вересня Апеляційний суд також розглядає скаргу захисту на вирок у справі про піджаки, а також зустрічну скаргу прокуратури. Звинувачення вимагає замінити штраф для Теймураза Джанашії реальним терміном позбавлення волі.

12 березня 2025 року Тбіліський міський суд засудив Михайла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі, а Теймуразу Джанашія призначив штраф у розмірі 300 тисяч ларі. Після цього Мінфін подав цивільний позов про стягнення із засуджених коштів, сума яких, за твердженням відомства, сягає 9 мільйонів ларі.

Згодом у березні суд також виніс Саакашвілі вирок у справі про незаконний перетин кордону. Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Суддя заявив, що з урахуванням інших вироків третій президент Грузії загалом проведе за ґратами 12 років і 6 місяців.

Сам Саакашвілі та його партія вважають усі вироки політично мотивованими.