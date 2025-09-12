У Грузії ще двох росіян, що брали участь у протестах, засудили за звинуваченням у зберіганні наркотиків

Суддя Тбіліського міського суду Ніно Галусташвілі 12 вересня засудила росіян Артема Грибуля та Анастасію Зіновкіну до 8,5 року позбавлення волі. Росіян звинуватили в зберіганні 16 грамів наркотику «Альфа-ПВП». Вони не визнали провину та заявили, що заборонену речовину їм підкинула поліція. Грибуль та Зіновкіна стверджують, що покарання пов’язане з їхньою участю в протестах у Тбілісі.

«Я хочу, щоб усі люди, які мене знають, мої знайомі звернули увагу на ситуацію, що існує в Грузії. Будь ласка, підтримайте молодих людей, які стоять на Руставелі так само, як вони стоять поряд з нами. Ми живі лише тому, що вони пам’ятають нас і називають наші імена. Допоможіть позбутися терористів, які переслідують не лише нас та наших друзів, а й увесь народ. Вони хочуть залякати та вбити всіх. Якщо можна, зробіть це на знак поваги до мене. Я звертаюся до всіх, хто мене любить: будь ласка, врятуйте майбутнє цієї країни та цього народу», – сказала Зіновкіна в останньому слові.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, Грибуль і Зіновкіна на знак протесту із вироком вирішили розпочати голодування.

Від грудня 2024 року щонайменше шість протестувальників були заарештовані в Грузії за звинуваченнями в зберіганні або розповсюдженні наркотиків, з них троє, Антон Чечин, Анастасія Зіновкіна та Артем Грибуль – громадяни Росії. Усі вони заявляють, що наркотики їм підкинули співробітники поліції, і пов’язують кримінальні справи зі своєю участю в антиурядових акціях, нагадують правозахисники.