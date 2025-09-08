Громадянину Грузії, який воював за Україну, загрожує депортація з Вірменії до РФ

На кордоні з Вірменією затриманий громадянин Грузії, 29-річний Георгій Кіноян, який перебував у розшуку Російської Федерації за звинуваченням в участі в бойових діях проти Росії на території України, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Зараз йому призначене 40-денне екстрадиційне ув’язнення. Родина побоюється за здоров’я та життя чоловіка в разі його екстрадиції до Росії. Георгія Кінояна затримали 3 вересня 2025 року вдень після перетину кордону з Грузії до Вірменії.

«Вірменські прикордонники зупинили його й затримали на місці, тому що, як вони сказали, в комп’ютері висвітилося повідомлення, що Георгій перебуває в розшуку на запит Росії, і було потрібне його затримання», – розповів його брат Вако Кіноян.

За його ж словами, того ж дня Георгія спочатку перевели до поліцейського відділення, потім до ізолятора тимчасового тримання, а 5 вересня близько 23:00 суд призначив йому екстрадиційне ув’язнення.

Вірменська служба Радіо Свобода зв’язалася з міністерством внутрішніх справ Вірменії для отримання додаткової інформації у справі Георгія Кінояна, але відповіді ще не отримала.

Єдина надія родини зараз – звернутися до влади Грузії, родичі вже зробили це через посольство Грузії у Вірменії.

«У цій ситуації єдине, що мені залишається, — це сподіватися на Грузію, що вона вимагатиме повернути свого громадянина і зможе зробити це так, щоб ця історія залишилася маленьким епізодом… У разі екстрадиції всі знають, що може статися. У кращому разі існує ризик нелюдського поводження. Особисто я думаю про набагато гірше… Грузія не мусить цього допустити», – сказав Вако Кіноян у коментарі Радіо Свобода.

25 жовтня 2024 року російський суд в окупованому Донецьку заочно засудив Георгія Кінояна до семи років позбавлення волі. Він визнаний винним за «участь у найманських бойових діях».

У пресцентрі міністерства внутрішніх справ Грузії повідомили, що Георгій Кіноян не перебував у розшуку каналами Інтерполу. Він був оголошений у розшук Росією через систему, до якої мають доступ країни-учасниці Співдружності незалежних держав (СНД). Грузинські прикордонники, які не мають доступу до цієї бази, не могли знати про те, що Кіноян перебуває в розшуку, тому не могли попередити його про це.