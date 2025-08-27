Грузія: суд заморозив банківські рахунки 7 неурядових організацій

У Грузії заморожені банківські рахунки семи місцевих неурядових організацій, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» з посиланням на прокуратуру 27 серпня. Відповідне клопотання прокуратури задовольнив Тбіліський міський суд.

У рамках розслідування справи «про сприяння саботажу та ворожій діяльності» ці організації звинувачуються у фінансуванні акцій, що проходили наприкінці 2024 року.

Серед організацій, проти яких задіяні обмеження:

«Фонд громадянського суспільства»

«Міжнародне суспільство за справедливі вибори та демократію» (ISFED)

«Інститут розвитку свободи інформації» (IDFI)

«Захисники демократії»

«Грузинська демократична ініціатива» (GDI)

«Сапарі»

Центр соціальної справедливості (раніше EMC)

Прокуратура стверджує, що вони координували фінансування учасників минулорічних акцій протесту – «для насильницьких дій щодо співробітників правоохоронних органів».

Відомство також пише, що кошти вищезгаданих організацій нібито були використані для придбання такого обладнання, як протигази, захисні окуляри, маски, респіратори, перцеві балончики та інші засоби, які учасники акції активно використовували в ході зіткнень з поліцією.

Організації наразі не відреагували на заяву прокуратури, хоча загалом пов’язують переслідування з боку «Грузинської мрії» із прагненням придушити критику на свою адресу.

Понад рік грузинська влада ухвалює закони, що ускладнюють роботу громадянського сектору та незалежних медіа та обмежують свободу слова. Голова «Грузинської мрії», який обіймає також пост прем’єр-міністра, заявив 28 листопада 2024 року, що влада більше не порушуватиме питання про початок переговорів щодо євроінтеграції. Це спричинило початок масштабних мітингів, які неодноразово розганяли силовики, із застосуванням надмірної сили. Ніхто з них не поніс покарання за насильство щодо журналістів та демонстрантів.



