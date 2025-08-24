Українців, які прибули на грузинський кордон, не пропустили у буферну зону

Троє українців, які прибули з Росії до пункту пропуску «Даріалі» на грузинському кордоні, не пропустили у буферну зону. Про це проєкту Радіо Свобода «Ти як?» повідомила правозахисниця громадської організації «Захист в’язнів України» Анна Скрипка.

За її словами, усі троє громадян України відбували покарання у Херсонській області, звідки їх депортували до РФ. На грузинський кордон вони прибули після відбуття покарання у російських в’язницях 23 серпня.

«Грузинська сторона відмовила їм у праві залишатися в транзитній зоні для очікування евакуації до України та замість цього запропонувала повернутися назад у напрямку Росії, що фактично неможливо. Таким чином, люди опинилися в «сірій зоні» між двома державами без жодних правових гарантій та захисту. Вони змушені були провести всю ніч просто неба і зараз залишаються біля пункту пропуску», – зазначила правозахисниця.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.

На початку серпня 15 українців оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії, повідомляв проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». На той час ці люди вже кілька тижнів перебували у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску «Даріалі». За кілька днів вони припинили голодування – після зустрічі із представником посольства України.