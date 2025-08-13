У МЗС назвали «недружніми діями» використання «Грузинською мрією» кадрів руйнувань в Україні

Міністерство закордонних справ України назвало «недружніми» дії владної партії Грузії «Грузинська мрія» через використання кадрів із наслідками війни РФ в Україні для свого передвиборчого ролика.

«Такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу й жертв російської агресії, викликають справедливе обурення українського суспільства. Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою і нехтує принципами гідності й незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності», – йдеться в повідомленні.

«Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом і розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього», – додали в МЗС.

Водночас, як наголосили у зовнішньополітичному відомстві, Україна залишається «послідовною і непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну і європейську державу».

«Грузинська мрія» напередодні виклала у соцмережах ролик, де вкотре використала зображення зруйнованих українських міст для своєї передвиборчої реклами.

У відео показують чорно-білі кадри руйнувань українських міст унаслідок російських ударів і поховання українських військових у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст. Ліва частина з підписом – «Ні війні!», права – «Обирай мир!».

На початку жовтня у Грузії мають відбутися місцеві вибори. Партія «Грузинська мрія» заявила про намір виграти в усіх 64 муніципалітетах.

Владна партія Грузії вже використовувала кадри руйнувань внаслідок війни РФ у Україні для політичної реклами: перед парламентськими виборами 2024 року.