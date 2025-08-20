Члени ПАРЄ застерігають, що можуть ініціювати виключення Грузії з Ради Європи

51 член Парламентської асамблеї Ради Європи підписав заяву під назвою «Авторитарний регрес у Грузії», передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Представники 24 країн-членів ПАРЄ попереджають грузинську владу – якщо не буде помічено прогресу «у відході від авторитаризму», делегати «поставлять під сумнів повноваження делегації Грузії по суті» і закликатимуть Асамблею та Раду Міністрів розпочати процедуру виключення Грузії за серйозні порушення базових принципів.

Підписанти звернення нагадали, що 29 січня 2025 року Парламентська асамблея ухвалила Резолюцію 2585, яка ратифікувала повноваження делегації Грузії за умови, що Грузія досягне демократичних критеріїв до квітня 2025 року. До умов входили, зокрема, звільнення політичних ув’язнених та проведення нових парламентських виборів на основі удосконалених виборчих умов.

«Проте ситуація різко погіршилася. Лідери опозиції були ув’язнені. Активісти громадянського суспільства та журналісти зазнають політично вмотивованих кримінальних переслідувань. Це вже не окремі випадки, а систематична кампанія щодо усунення демократичної опозиції, обмеження свободи слова та придушення громадянського суспільства», – сказано у документі.

Члени ПАРЄ також зазначають, що делегація Грузії в односторонньому порядку відкликала свої повноваження з Асамблеї.

«Цей шлях репресій та відмови від участі порушує зобов’язання Грузії як члена Ради Європи та суперечить авторитету Асамблеї. Асамблея має дотримуватися своїх правил та резолюцій. Ігнорування авторитарного відкату всередині держави-члена підриває основу цієї інституції», – йдеться у заяві.





Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе, коментуючи заяву, розкритикував європейську бюрократію за «повний абсурд», наголосивши, що ПАРЄ вимагає зупинити статус, який Грузія вже «самостійно призупинила».

26 червня на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відбулися дебати, присвячені ситуації в Грузії. Багато учасників зазначили, що приналежність до Європи передбачає дотримання прав, закріплених у Європейській конвенції про права людини, а захист демократії та прав людини є необхідною умовою для членства у європейському співтоваристві.

Понад рік грузинська влада ухвалює закони, що ускладнюють роботу громадянського сектору та незалежних медіа та обмежують свободу слова. Голова «Грузинської мрії», який обіймає також пост прем’єр-міністра, заявив 28 листопада 2024 року, що влада більше не порушуватиме питання про початок переговорів щодо євроінтеграції. Це спричинило початок масштабних мітингів, які неодноразово розганяли силовики, із застосуванням надмірної сили. Ніхто з них не поніс покарання за насильство щодо журналістів та демонстрантів.



