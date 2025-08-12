У Грузії учасника протестів засудили до 2 років за ґратами за ляпас поліцейському

Суддя Тбіліського міського суду Джвебе Начкебія засудив учасника проєвропейських акцій, члена опозиційного «Єдиного національного руху» Анатолія Гігаурі до двох років позбавлення волі за ляпас поліцейському, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Суддя перекваліфікував висунуте Гігаурі звинувачення з «нападу на поліцейського» (з покаранням від чотирьох до семи років позбавлення волі) на більш легке – «опір, загроза чи насильство щодо особи, яка охороняє громадський порядок, або іншого представника влади».

Аналогічне рішення раніше ухвалила суддя Батумського міського суду Ніно Сахелашвілі у справі журналістки Мзії Амаглобелі.

В обох випадках закон дозволяв суддям призначити обвинуваченому штраф або обмеження волі, однак вони віддали перевагу більш суворому покаранню – позбавленню волі.

Адвокат Анатолія Гігаурі Лаша Цуцукірідзе заявив, що його підзахисний діяв у межах необхідної оборони, коли замахнувся на поліцейського. За його словами, на відеоматеріалах, які є у справі, видно, як патрульний інспектор, який має статус потерпілого, б’є Гігаурі кулаком в обличчя, а через кілька секунд, при повторній спробі, Гігаурі махає рукою. За словами адвоката, це підтверджує, що його підзахисний діяв у межах необхідної оборони.

Анатолія Гігаурі затримали торік 25 листопада. Згідно з матеріалами слідства, він напав на патрульного інспектора, який перебував на місці для забезпечення громадського порядку, та застосував до нього фізичну силу.