Проросійський політик, який перебуває під санкціями США, балотується на мера Тбілісі

Один із лідерів партії «Консерватори за Грузію», ультраправий і відкрито проросійський політик Зураб Махарадзе планує взяти участь у виборах мера Тбілісі, які відбудуться 4 жовтня. Про це, як інформує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», повідомляється на офіційних сторінках політика та партії у Facebook.

«Ми хочемо змінити грузинську політичну реальність», ؘ– заявив Махарадзе.

Партію «Консерватори за Грузію» заснували члени групи «Альт-Інфо», яка дотримується ультраконсервативних, гомофобних та ксенофобних поглядів, виступає за зближення Грузії з Росією та проти євроатлантичної інтеграції. «Альт-Інфо» є організатором багатьох мітингів у Тбілісі, які нерідко переростали в заворушення.

Раніше «Альт-Інфо» вже зареєструвала партію – «Консервативний рух», проте Державний реєстр скасував її реєстрацію 8 квітня 2024 року.

У вересні 2024 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти лідерів «Альт-Інфо» Зураба Махарадзе та Костянтина Моргошії, а також керівників Департаменту з особливих доручень МВС Грузії, які, на думку Вашингтона, «підірвали в Грузії основні свободи, включаючи свободу вираження думок». Вони включені до списку санкцій Магнітського, який передбачає заходи проти осіб, винних у серйозних порушеннях прав людини по всьому світу.