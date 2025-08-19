Нідерланди зупиняють програму з розвитку демократії в Грузії

Посольство Нідерландів у Грузії повідомило про тимчасове призупинення програми MATRA, основною метою якої є розвиток демократії в країнах Центральної та Східної Європи – про це повідомив проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Дипломатичне відомство назвало це «складним рішенням» і пояснило його діями грузинської влади, що призвели до погіршення ситуації в країні.

«Тимчасова зупинка відбувається після стрімкого погіршення ситуації в країні внаслідок дій грузинської влади, що викликають глибоке занепокоєння. Ми сподіваємося, що в майбутньому, в міру покращення ситуації в країні, ми знову зможемо приймати грузинських учасників», – йдеться в заяві.

Як повідомляють у посольстві, за роки реалізації програми MATRA в Грузії близько 200 грузинських чиновників та державних службовців «брали участь у навчальному процесі, що зробило значний внесок у зміцнення державних інститутів Грузії».

Нідерланди започаткували програму MATRA у 1993 році. Спочатку її метою була соціальна трансформація посткомуністичних країн, проте згодом вона стала підтримувати політику розширення ЄС та Європейську політику сусідства. Програма, зокрема, працює в Україні.

В рамках програми здійснюються різні проєкти, спрямовані на реформування суспільства на місцевому рівні, також фінансується освітня програма, яка надає стипендії для навчання в Нідерландах.

Понад рік грузинська влада ухвалює закони, що ускладнюють роботу громадянського сектору та незалежних медіа та обмежують свободу слова. Голова «Грузинської мрії», який обіймає також пост прем’єр-міністра, заявив 28 листопада 2024 року, що влада більше не порушуватиме питання про початок переговорів щодо євроінтеграції. Це спричинило початок масштабних мітингів, які неодноразово розганяли силовики, із застосуванням надмірної сили. Ніхто з них не поніс покарання за насильство щодо журналістів та демонстрантів.



