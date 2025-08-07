МЗС України до роковин війни РФ проти Грузії закликало Росію вивести війська

Міністерство закордонних справ України закликало Росію вивести свої війська з суверенної території Грузії – у заяві до 17-х роковин від початку збройної агресії РФ проти Грузії.

«17 років тому Російська Федерація грубо порушила норми міжнародного права, здійснивши акт збройної агресії проти суверенної держави – Грузії. Внаслідок цієї агресії близько 20% території Грузії опинилося під незаконним контролем російських окупаційних військ. Понад 200 тисяч громадян Грузії були змушені покинути свої домівки, ставши внутрішньо переміщеними особами у власній країні. Цей напад став першим масштабним проявом нової імперської політики Кремля, який подав чіткий сигнал про своє прагнення силою змінювати кордони і підривати стабільність у регіоні. Подальша агресія проти України стала прямим продовженням цієї політики», – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії у її міжнародно визнаних кордонах, рішуче засуджує загарбницьку політику Кремля і не визнає так званої «незалежності» окупованих Абхазії і Південної Осетії.

«Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року і скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії й Південної Осетії як «незалежних держав». Ми переконані, що лише завдяки консолідованим зусиллям міжнародної спільноти, неухильному дотриманню міжнародного права і запровадженню жорстких санкцій можливо змусити Росію залишити окуповані території України і Грузії і притягнути російських воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності», – заявили у міністерстві.

У МЗС також зазначили, що гуманітарна ситуація на окупованих Росією територіях Грузії погіршується. «Країна-агресор не лише обмежує свободу пересування у зоні окупації, але й активно застосовує незаконні затримання й арешти мирних мешканців цих регіонів», – йдеться в повідомленні.

У серпні 2008 року почалася війна між Росією і Грузією в сепаратистських районах Абхазії і Південної Осетії. Провину за початок воєнних дій кожна зі сторін перекладає на противника. П'ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила даху тисячі людей, донині обидві території перебувають в стані замороженого конфлікту.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська й бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.

