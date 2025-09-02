У Тбілісі засудили росіянина, який брав участь у протестах у Грузії

Тбіліський міський суд визнав винним у зберіганні наркотиків росіянина Антона Чечина та засудив його до 8 років та 6 місяців позбавлення волі. Вирок ухвалив суддя Джвебе Начкебія, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Антон Чечин — громадянин Росії, активіст, який брав участь у антивоєнних та проєвропейських акціях у Грузії. За версією захисту, в грудні 2024 року йому підкинули наркотики після того, як він регулярно виходив на протести проти політики владної партії «Грузинська мрія». Правозахисники та адвокати вказують, що докази в його справі суперечливі, а затримання супроводжувалося порушеннями. Його було затримано 3 грудня 2024 року.

Чечин родом із Барнаула, це в Алтайському краї РФ. До початку повномасштабної війни Росії проти України Антон неодноразово виходив на мітинги опозиції та стояв у одиночних пікетах у своєму рідному місті, за що проти нього порушили адміністративну справу. Війну проти України Чечин не підтримав і в квітні 2022 року виїхав до Грузії, як і багато інших росіян із антивоєнними поглядами.