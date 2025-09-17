Київ не отримав від Тбілісі даних про затримання громадян України. Спецслужба Грузії звинувачує українців у ввезенні вибухівки

Посольство України в Грузії заявило 17 вересня, що «не отримувало від грузинської сторони офіційної інформації» про порушення кримінальної справи проти двох громадян України, затриманих за звинуваченням у незаконному ввезенні в країну вибухової речовини, гексогену. У письмовій відповіді на запит грузинської служби Радіо Свобода посольство зазначило, що здійснює «постійний моніторинг інформації, яка поширюється у грузинських ЗМІ» у зв’язку з цією справою.

Крім того, «співробітники консульського відділу вдаються до всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з’ясування всіх обставин їхнього затримання».

У посольстві не коментують додаткових питань про те, чи відомо Службі безпеки України про затримання двох громадян у Грузії.

Служба державної безпеки Грузії стверджує, що до справи про ввезення гексогену до країни причетні представники українських спецслужб.

Громадяни України, затримані за звинуваченням у ввезенні до Грузії вибухової речовини, були відправлені в попереднє ув’язнення 12 вересня. Служба державної безпеки заявила, що «поряд з іншими версіями розслідує», чи існує зв’язок між цією справою і «виборами 4 жовтня та анонсованими планами радикальних груп».