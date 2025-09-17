У Грузії затримали олімпійського чемпіона Зураба Звіадаурі

У Тбілісі ймовірно 16 вересня був затриманий олімпійський чемпіон Зураб Звіадаурі. Пресслужба міністерства внутрішніх справ Грузії не поширювала інформацію про його затримання, проте у відомстві підтвердили факт у бесіді з грузинською службою Радіо Свобода.

Звіадаурі затриманий за статтею 236 Кримінального кодексу, яка передбачає незаконне придбання, зберігання та носіння зброї. Покарання за цією статтею – штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Звіадаурі був затриманий у 2021 році за звинуваченням у навмисному вбивстві. Тоді суд звільнив його під заставу 50 тисяч ларі (близько 16 тисяч доларів); він вийшов на волю в листопаді 2021 року.

Звіадаурі є чемпіоном Олімпійських ігор в Афінах 2004 року. У 2012 – 2016 роках він був депутатом парламенту від «Грузинської мрії». Після закінчення депутатських повноважень Звіадаурі працював у державній Компанії транспортування газу.