У Грузії затримали опозиційного політика Левана Хабеїшвілі

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії затримала одного з лідерів опозиційної коаліції «Єдність – Національний рух» Левана Хабеїшвілі. Про це першим повідомив журналіст Міша Мшвілдадзе, який опублікував відео затримання.

«(Голова СДБ Мамука) Мдінарадзе виконує те завдання, яке одержав. Сила – в грузинському народі. Я цього й очікував. Мене затримують, бо, виявляється, одна людина, Хабеїшвілі, може перемогти Іванішвілі. Ви можете перемогти Іванішвілі, цей режим!» – заявив Хабеїшвілі перед затриманням, пише проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Згідно із заявою СДБ, Хабеїшвілі затриманий «за звинуваченням у публічній обіцянці грошової винагороди чиновникам як хабаря». За твердженням СДБ, Хабеїшвлі запропонував виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які б відмовилися виконувати накази або надали йому інформацію, пов’язану зі службовою діяльністю. Йому загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.

У СДБ також підтвердили затримання ще одного опозиціонера Муртаза Зоделави, якому, за інформацією відомства, Хабеїшвілі передав свій телефон. Зоделава намагався втекти і чинив опір силовикам.

Раніше Леван Хабеїшвілі анонсував «мирну революцію» в Грузії 4 жовтня – в день, коли в країні заплановані вибори до органів місцевого самоврядування. «Національний рух», започаткований експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі, голосування бойкотує. Крім того, останні кілька місяців Леван Хабеїшвілі поширює повідомлення про конфлікти серед лідерів партії «Грузинська мрія», що править зараз у Грузії.

5 вересня президент Міхеїл Кавелашвілі, чию легітимність не визнають опозиція та частина суспільства, помилував лідерів партії «Лело» Мамуку Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе. За ґратами залишаються опозиційні політики Ґіорґі Вашадзе, Ніка Ґварамія, Іраклі Окруашвілі, Зураб Джапарідзе, Ніка Мелія та Ґіві Таргамадзе. Під вартою перебуває і колишній президент Міхеїл Саакашвілі, який, згідно з останнім вироком, буде ув’язнений до 1 квітня 2034 року.