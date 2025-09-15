У Грузії політикиню затримали після того, як вона написала «Російська мрія» на банері Кахи Каладзе

У Грузії силовики затримали лідерку грузинської опозиційної партії «Дроа» та «Коаліції за зміни» Елене Хоштарію, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Інформацію, поширену соратниками політика, підтвердили у МВС Грузії.

14 вересня Хоштарія написала «Російська мрія» на передвиборчому банері кандидата в мери Тбілісі від владної партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста київського «Динамо» Кахі. Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування за статтею 187 Кримінального кодексу (пошкодження чи знищення майна).

Згідно з Кримінальним кодексом, пошкодження майна карається штрафом, суспільно корисними роботами, виправними роботами, домашнім арештом чи позбавленням волі від одного до п’яти років. Однак у заяві МВС укзана лише найсуворіша санкція – до п’яти років позбавлення волі.

8 вересня такий же напис зробила 23-річна активістка Мегі Діасамідзе, яку затримали за звинуваченням у пошкодженні банера. Прокуратура оцінила збитки у 380 ларі (це понад 5700 гривень). 12 вересня як запобіжний захід суд призначив обвинуваченій заставу в сумі 2000 ларі.

У Грузії за різними звинуваченнями перебувають за ґратами опозиційні політики Міхеїл Саакашвілі, Леван Хабеїшвілі, Ґіорґі Вашадзе, Ніка Гварамія, Іраклі Окруашвілі, Зураб Джапарідзе, Ніка Мелія та Ґіві Таргамадзе.



