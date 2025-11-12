Саакашвілі перевели з клініки до в’язниці

Влада Грузії повернула колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі до в’язниці в місті Руставі. Пенітенціарна служба Грузії заявила, що політик продовжує відбувати покарання «в загальному порядку». Він перебував у лікарні з травня 2022 року.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», грузинська влада називає стан здоров’я Саакашвілі «задовільним» і заявляє, що він більше не потребує стаціонарного лікування.

Саакашвілі був засуджений за кількома кримінальними статтями, він має відбувати покарання до квітня 2034 року. Проте 6 листопада прокуратура Грузії повідомила, що проти нього порушено нову справу.

Прихильники колишнього президента називають його переслідування політичним, його визволення вимагали правозахисні організації та західні політики.