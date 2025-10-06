У Тбілісі затримані 13 учасників акції протесту 4 жовтня

У Грузії 6 жовтня були затримані 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня. Влада стверджує, що затримані брали активну участь у спробі штурму будівлі адміністрації президента. Порушені кримінальні справи за кількома статтями, у тому числі про участь у масових заворушеннях, захоплення або блокування роботи стратегічного об’єкта, пошкодження майна та про заклики до повалення уряду.

Заступник міністра внутрішніх справ Грузії Александр Дарахвелідзе заявив, що ідентифіковані 15 підозрюваних, 13 затримані, ще двох шукають.

Раніше були затримані п’ять членів оргкомітету акції протесту. Очікується, що 7 жовтня вони постануть перед судом.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе до повідомлення про затримання 13 людей заявив, що «триває спецоперація МВС для затримання правопорушників». Він знову назвав події 4 жовтня спробою насильницького захоплення влади, інспірованою ззовні. За його словами, за останні чотири роки опозиційний «Єдиний національний рух» п’ять разів робив спроби організації «майдану», на що влада «дала адекватну відповідь».

4 жовтня в Грузії відбулися вибори до органів місцевого самоврядування; їх бойкотувала значна частина опозиційних сил, у тому числі партія колишнього президента Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух». Частина опозиції анонсувала збори в центрі Тбілісі з метою «мирного повалення влади». Увечері учасники акції протесту спробували увірватися до президентського палацу в Тбілісі. Частині демонстрантів вдалося проникнути у двір – його паркан було зруйновано. Спецпризначенці використали перцевий спрей, сльозогінний газ та водомет для захисту палацу. Були постраждалі серед демонстрантів та поліцейських.

Акції протесту в Тбілісі тривають від осені 2024 року, коли владна партія «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах. Прихильники опозиції не вважають чинну владу легітимною, звинувачуючи її в авторитаризмі та плазуванні перед Росією. Влада Грузії звинувачує ЄС у підтримці протестів.