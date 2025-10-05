Грузія: поліція розігнала демонстрацію в Тбілісі, затримані щонайменше п’ятеро організаторів протесту

Грузинська поліція з боротьби з масовими заворушеннями застосувала перцевий спрей та водомети, щоб відтіснити протестувальників від президентського палацу в Тбілісі, та затримала щонайменше п’ятьох лідерів опозиційних демонстрацій 4 жовтня.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе заявив, що п’ятьох організаторів протестної акції взяли під варту, включаючи активіста Паату Бурчуладзе, колишню оперну зірку, та Муртаза Зоделаву.

Затриманих «звинувачують у насильницькій зміні конституційного ладу Грузії або закликах до повалення державного уряду, а також в організації, керівництві та участі в груповому насильстві. За ці злочини передбачено покарання до дев’яти років позбавлення волі», – сказав Дарахвелідзе.

Станом на ранок 5 жовтня їхній статус незрозумілий.

Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що спроба «повалити» уряд провалилася, і що ті, хто брав у ній участь, будуть «суворо покарані».

Він додав, що «суворі заходи» будуть вжиті в найближчі дні після протесту, який, схоже, був здебільшого розігнаний приблизно до півночі.





Тисячі людей, багато з яких розмахували прапорами Грузії та ЄС, вийшли на вулиці після закликів опозиційних партій до масових протестів проти правлячої партії «Грузинська мрія» під час голосування на місцевих виборах 4 жовтня. Щонайменше дев’ять опозиційних груп закликали до бойкоту голосування.

Їхньою метою було відродити щоденні демонстрації, які розпочалися минулого року після ймовірних порушень на парламентських виборах та подальшого рішення уряду призупинити переговори про вступ до Європейського Союзу.

Антиурядові протести значною мірою стихли протягом останніх місяців після попередніх репресій.

4 жовтня натовпи почали збиратися невдовзі після початку голосування, деякі організатори заявили, що метою було «мирне повалення уряду».



Але близько 19:00 вони почали рухатися до президентського палацу. Коли група демонстрантів спробувала прорвати огорожу палацу, Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що мітинг «перевищив норми, встановлені законом».



Поліція відповіла, застосувавши водомети та перцевий спрей. За словами свідків, вони також застосували сльозогінний газ для відштовхування протестувальників.



Колишня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступала проти партії «Грузинська мрія» та раніше очолювала мирні протести, заявила, що виступає проти будь-якого насильства, і звинуватила уряд у «інсценуванні» нападу на президентський палац, щоб дискредитувати опозицію.



Відео, опубліковані Грузинською службою Радіо Свобода, показали, що як поліцейські, так і протестувальники вступали у фізичні зіткнення, а демонстранти кидали невстановлені предмети.



За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, під час зіткнень постраждали 21 поліцейський та шестеро протестувальників. Деталі не можуть бути підтверджені, хоча відео та прямі трансляції з місця подій показують поранення серед протестувальників.



Перед затриманням активіст Бурчуладзе закликав співробітників Міністерства внутрішніх справ прислухатися до голосів народу та заарештувати високопосадовців партії «Грузинська мрія».



Оскільки Центральна виборча комісія Грузії заявила, що «Грузинська мрія» перемогла на виборах у кожному муніципалітеті, деякі організатори протестів 4 жовтня зазначили, що демонстрації продовжаться в найближчі дні.



Правозахисні групи засудили атмосферу, що панувала навколо голосування.



Amnesty International заявила, що «задокументувала масштабну кампанію репресій, включаючи політично мотивоване переслідування опозиційних діячів, придушення незалежних ЗМІ та громадянського суспільства за допомогою обмежувальних законів та каральних заходів, а також широко розповсюджені свавільні затримання та жорстоке поводження з протестувальниками».