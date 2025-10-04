У Грузії у день виборів тривають акції протесту: активісти увірвались у двір палацу президента, є постраждалі

У Грузії триває процес виборів, який супроводжується масовими акціями протесту в центрі столиці, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Вранці студенти зібралися біля Тбіліського державного університету, звідки рушили опозиційною ходою до проспекту Руставелі. На акції також були помічені відомі діячі культури, які висловили підтримку ув’язненим журналістам та акторам.

На проспекті Руставелі об’єдналися кілька опозиційних колон під гаслами «Ні Росії – так Європі». Представники опозиції назвали сьогоднішні події «революцією прапорів».

На площі Свободи організатори акції, серед яких співак і політик Паата Бурчуладзе, зачитали декларацію. У ній заявили, що влада «втратила легітимність» і оголосили про початок «мирного перехідного періоду».

У другій половині дня протестувальники рушили до президентського палацу Орбеліані. Частина учасників прорвалася на територію резиденції, зламавши огорожу. Силовики застосували перцевий газ і водомети. Повідомляється про постраждалих.

П'ята президентка Саломе Зурабішвілі дистанціювалася від дій мітингувальників, заявивши, що не підтримує спроби штурму й залишається на позиціях мирного протесту.

За даними ЦВК, станом на 17:00 явка виборців склала 33,5%. Водночас лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що партія впевнено перемагає у більшості муніципалітетів.

4 жовтня у Грузії відбулись вибори до органів місцевого самоврядування. «Національний рух» заявляє про намір домогтися «мирного повалення влади» та планує акцію біля будівлі парламенту.

Раніше в Грузії затримали одного з лідерів «Нацруху» Левана Хабеїшвілі. Засновник партії, колишній президент Міхеїл Саакашвілі також відбуває багаторічний тюремний термін.

Під вартою перебувають і багато інших лідерів грузинської опозиції.



