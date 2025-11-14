Адвокати просять надати статус інвалідності ув’язненій у Грузії журналістці

У Грузії в Кутаїському апеляційному суді 14 листопада тривав розгляд апеляційної скарги однієї із засновниць видань «Батумелебі» та «Нетгазеті» Мзії Амаглобелі. Адвокати засудженої просять скасувати вирок судді Батумського міського суду Ніно Намешвілі та виправдати журналістку, інформує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

На минулому судовому засіданні адвокат Мая Мцаріашвілі заявила, що Мзії Амаглобелі належить надати статус інвалідності через проблеми із зором. Вона вже звернулася до Пенітенціарної служби з відповідним листом для завершення необхідних процедур.

«До арешту вона (Мзія Амаглобелі) могла бачити на 90%, а зараз зір скоротився до 10%. Уявляєте? Хто за це відповідає?» – сказала Мцаріашвілі після закінчення судового засідання.

На ньому прокурор Торніке Гогешвілі заявив, що головна вимога сторони обвинувачення – призначити покарання, яке передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років, за статтею 353 КК Грузії «напад на співробітника поліції у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків». Гогешвілі наполягає – не має значення, яких травм зазнав потерпілий співробітник поліції Іраклі Дгебуадзе, якому Мзія Амаглобелі завдала ляпаса.

6 серпня суддя Батумського міського суду Ніно Сахелашвілі засудила Мзію Амаглобелі до двох років позбавлення волі. Спочатку її звинувачували в нападі на поліцейського, але суд пом'якшив звинувачення до частини 1 статті 353, яка стосується опору чи загрози поліцейському та карається штрафом або тюремним строком до 3 років.