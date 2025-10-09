У Грузії поета Ратіані засудили до двох років тюрми за ляпас поліцейському

Тбіліський міський суд 9 жовтня засудив грузинського поета і перекладача Звіада Ратіані до двох років позбавлення волі. Рішення оголосив суддя Ґіорґі Гелашвілі, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Штраф не був би пропорційним покаранням за цей злочин», – заявив суддя, коментуючи вирок.

Ратіані загрожувало від чотирьох до семи років ув’язнення за звинуваченням у нападі на поліцейського. Суд перекваліфікував звинувачення і визнав його винним за статтею, яка передбачає опір співробітнику поліції з метою запобігання виконанню ним службових обов’язків або примусу до явно незаконних дій, вчиненого із застосуванням насильства або загрозою його застосування.

Перед оголошенням вироку поет заявив: «Хоч яке б рішення було ухвалене сьогодні, моє майбутнє все одно легше і бажаніше, ніж у тих, хто служить цій несправедливості справою чи мовчанням».

Ратіані назвав свій вчинок – ляпас поліцейському – символічним актом. За його словами, його надихнули педагог Ніно Даташвілі та журналістка Мзія Амаглобелі, які були заарештовані раніше.



