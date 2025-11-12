Грузія: прокуратура відкрила кримінальні справи щодо експрем’єра Ґахарії

Щодо колишнього прем’єр-міністра й міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Ґахарії відкрили кримінальні справи – про це заявив на пресконференції генеральний прокурор країни Георгій Ґваракідзе, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За його словами, вони стосуються поранень протестувальників 2019 року та спорудження блокпосту на межі з окупованою територією Грузії.

«Зокрема, йдеться про організацію навмисного заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю більш ніж двом особам під час протестної акції біля будівлі парламенту, а також про перевищення службових повноважень особою, яка обіймає державну політичну посаду», – заявив прокурор.

Гваракідзе також зазначив, що Європейський суд з прав людини у 2024 році зобов’язав державу провести слідчі дії щодо розгону акції в «гаврилівську ніч», а також «дав рекомендацію оцінити дії осіб, відповідальних за планування та проведення операції».

«У рамках розслідування було проведено численні слідчі заходи, у тому числі слідчі експерименти за участю постраждалих, було опитано сотні свідків, проведено понад сотню різних експертиз. Внаслідок цих дій було виявлено вину конкретної особи – Георгія Ґахарія», – каже прокурор.





Слідство, за його словами, встановило, що 20 червня 2019 року у Тбілісі, на проспекті Руставелі, «мирна демонстрація переросла у насильницькі дії»:

«Частина протестувальників спробувала прорватися до будівлі парламенту, застосовуючи насильство проти співробітників правоохоронних органів та атакуючи їх різними предметами. Тодішній міністр внутрішніх справ Георгій Ґахарія, ігноруючи інструкції та законодавство, віддав співробітникам Департаменту спеціальних завдань наказ використати спеціальні засоби одночасно та без попередження, не надавши мирним учасникам акції можливість залишити територію. Тим самим він організував навмисне заподіяння шкоди здоров’ю громадян».

Внаслідок застосування спецзасобів десятки громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Двоє з них втратили очі, п’ятеро зазнали тяжкої шкоди здоров’ю, зазначають у прокуратурі.

Другий епізод стосується подій 24 серпня 2019 року – тоді Георгій Ґахарія, який на той час був міністром внутрішніх справ, секретарем і постійним членом Ради національної безпеки, «одноосібно ухвалив рішення про зведення додаткового поліцейського посту вздовж лінії окупації біля села Чорчана», каже прокурор.

Обвинувачення стверджує, що це рішення Ґахарія ухвалив без погодження з прем’єр-міністром, без координації зі Службою державної безпеки та без інформування Наглядової місії ЄС.





«Цей факт з ініціативи та за участю Георгія Ґахарія був широко висвітлений у ЗМІ. Як і очікувалося, ці дії були використані представниками окупаційного режиму як привід для дій проти територіальної цілісності Грузії. 5 вересня 2019 року незаконні озброєні формування де-факто режиму Цхінвалі зайняли висоти на території, яку контролює уряд Грузії. Під контроль окупаційних сил потрапило близько 100 га лісового масиву. Були незаконні дії, пересування важкої військової техніки до населених пунктів, що створило реальну загрозу збройного конфлікту», – сказав Гваракідзе.

За словами генпрокурора, під окупацію потрапили будинки жителів сіл Кобі та Цнелісі Хашурського муніципалітету. Цими діями, вважає він, Ґахарія навмисне перевищив межі своїх службових повноважень, що призвело до суттєвого порушення законних інтересів суспільства та держави

Сам Ґахарія заявляє, що облаштування посту, навпаки, запобігло окупації значної території. У липні через цей епізод ув’язнили ексміністра оборони.

Георгія Ґахарію звинувачують за статтями Кримінального кодексу Грузії про «організацію умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю» та «перевищення службових повноважень», які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років.

Кілька місяців тому Ґахарія, ймовірно, побоюючись кримінального переслідування, залишив Грузію – зараз він живе в Німеччині. Водночас його партія увійшла до парламенту, а «Грузинська мрія» не вимагає від Конституційного суду її заборони – на відміну від трьох інших великих партій, лідери яких або перебувають у в’язниці, або переслідуються у кримінальних справах.



