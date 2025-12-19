Лідери ЄС досягли угоди щодо надання Україні підтримки на 2026-2027 роки – Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про досягнення лідерами ЄС угоди щодо фінансування України на 2026-2027 роки.

«У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов’язання, ми виконали їх», – написав він у соцмережі Х.

Кошта уточнив, що Україні нададуть кредит, забезпечений бюджетом ЄС.

«Як невідкладний захід ми надамо кредит, забезпечений бюджетом ЄС. Це дозволить задовольнити нагальні фінансові потреби України. Україна поверне цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. ЄС залишає за собою право використовувати заморожені активи для погашення цього кредиту», – пояснив він.

Водночас, нагадав президент Євроради, Єврокомісії надані повноваження продовжувати роботу над репараційним кредитом на основі заморожених активів Росії.

Кошта також додав, що країни ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії.

«Наша мета — не продовжувати війну. Фактично, сьогоднішні рішення є вирішальним внеском у досягнення справедливого та міцного миру для України. Тому що єдиний спосіб залучити Росію до столу переговорів — це зміцнити Україну. Сьогоднішнє рішення забезпечать Україну необхідними засобами для самозахисту та підтримки українського народу», – сказав президент Євроради.

Лідери країн Європейського Союзу, які вранці 18 грудня зібралися на дводенний саміт в Брюсселі, щоб, зокрема, домовитися про фінансування України на наступні два роки, пізно ввечері 18 грудня почали обговорювати репараційну позику.

Репараційний кредит розглядався як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів і називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.



