«Будемо вірити, що рішення буде позитивне» – Зеленський про репараційний кредит

Більшість лідерів країн Євросоюзу підтримує надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, але є й такі глави держав, які підтримують інші інструменти. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода в Брюсселі 18 грудня, сказав президент України Володимир Зеленський.

«В одному ми об’єднані – ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді в ці дні щодо фінансових можливостей на наступний рік. Тому що це загроза – 45–50 мільярдів (євро) буде точно дефіцит, ми з вами не знаємо точно, як будуть розвиватися події в наступному році. Ми робимо все, щоб закінчити війну, всі наші зусилля спрямовані на дипломатичний хід завершення цієї війни, але ми чуємо з російської сторони різні меседжі, вони більше говорять про війну, ніж про мир. Тому Україна повинна бути сильною. 45–50 мільярдів на наступний рік – це не тільки про фронт, це в принципі про здатність України боротися… Тому будемо вірити, що рішення сьогодні буде позитивне», – сказав Зеленський після засідання саміту Євросоюзу з його участю.

На уточнювальне запитання колег із BBC глава держави конкретизував наслідки негативного рішення.

«Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який у разі миру Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а в разі продовження війни – на наступні пріоритети, передусім виробництво дронів, – в України буде зменшене в рази виробництво дронів», – відзначив Зеленський.

Перед початком саміту ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський наголошував, що виділення грошей за репараційним кредитом є критично важливим для України як за умови продовження війни, так і в разі досягнення миру.

У новій чернетці висновків саміту Європейського Союзу з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав та урядів ЄС на саміті 18 грудня. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Зокрема, пункт містить заклик до Ради ЄС та Європейського парламенту терміново ухвалити інструменти, які створюють репараційну позику на основі грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, для фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року.

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС зібралися на саміт в Брюсселі.