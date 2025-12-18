Мерц вважає, що ЄС може домовитися про фінансування для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що лідери країн Європейського Союзу здатні дійти згоди щодо фінансової допомоги для України на наступні два роки обсягом 90 мільярдів євро.

«Я хочу, щоб ми використали заморожені російські активи для цього. Я не бачу кращого варіанту, ніж саме цей. Моє враження таке, що ми можемо досягти результату», – сказав Мерц, прибуваючи на саміт лідерів ЄС у Брюсселі 18 грудня.

Він визнав, що Бельгія має застереження, але висловив сподівання, що ці питання вдасться врегулювати.

«Сподіваюся, що ми зможемо разом зняти ці питання і що як Європейський Союз ми зможемо зробити спільний крок, щоб продемонструвати силу й рішучість проти Росії. Наскільки це необхідно, показує реакція російського президента впродовж останніх кількох годин», – додав Мерц.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас, прибуваючи на саміт, заявила, що вона «так само» як і німецьций канцлер, вважає шанси щодо затвердження репараційної позики «50 на 50».

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ця зустріч Європейської Ради є найважливішою з початку війни в Україні чотири роки тому.

У новій чернетці висновків саміту Європейського Союзу з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав та урядів ЄС на саміті 18 грудня. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Зокрема, пункт містить заклик до Ради ЄС та Європейського парламенту терміново ухвалити інструменти, які створюють репараційну позику на основі грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, для фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року.

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС збираються на саміт в Брюсселі.



