«Без цього буде велика проблема для України» – Зеленський про репараційний кредит

Виділення грошей за репараційним кредитом є критично важливим для України як за умови продовження війни, так і в разі досягнення миру, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 18 грудня перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

«Нам потрібні ці гроші, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Безумовно, нам потрібні і європейські (озброєння), і ракети для ППО від Сполучених Штатів Америки – ми готові використовувати ці гроші, якщо буде ухвалене позитивне рішення. Але якщо ми зможемо погодити план закінчення війни, то рішення щодо використання цих грошей буде направлене повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу. Це рішення на столі, воно залежить від політичної волі. Я розмовлятиму з усіма лідерами, доводитиму наші аргументи, дуже сподіваюся, що ми зможемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України», – сказав глава держави.

У новій чернетці висновків саміту Європейського Союзу з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав та урядів ЄС на саміті 18 грудня. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Зокрема, пункт містить заклик до Ради ЄС та Європейського парламенту терміново ухвалити інструменти, які створюють репараційну позику на основі грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, для фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року.

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС збираються на саміт в Брюсселі.