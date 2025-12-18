Орбан заявив про «глухий кут» щодо репараційної позики для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прибуваючи на саміт ЄС, заявив, що ініціатива репараційної позики для України на основі заморожених російських активів, на його думку, зайшла в глухий кут і не має достатньої підтримки серед країн Європейського Союзу, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.



«Я думаю, це очевидно: це глухий кут, усе завершено. За цим немає достатнього рівня підтримки на високому рівні», – сказав Орбан, спілкуючись із журналістами у Брюсселі.



За його словами, серед держав-членів уже є достатньо противників, щоб сформувати блокувальну меншість.

«Учора ввечері я побачив, що є достатня кількість країн-противників, щоб зібрати потрібну кількість голосів для формування блокувальної меншості. Тож я вважаю, що ця справа безнадійна», – заявив угорський прем’єр.

Орбан також повторив позицію Будапешта, що Угорщина не підтримає жодних механізмів, які передбачають спільні фінансові гарантії або зобов’язання без схвалення парламенту.

«У конституції є положення, яке говорить, що угорський уряд може брати на себе фінансові зобов’язання, пов’язані з платіжними обов’язками для Угорщини, лише за згоди парламенту», – сказав він, додавши, що не вірить у можливість отримати таку згоду.

Угорський прем’єр також виступив проти самої логіки фінансування України.

«Вся ця ідея є дурною – забрати гроші в когось. Є дві країни, які воюють, – Росія і Україна. Це не Європейський Союз. А Європейський Союз хоче забрати гроші в однієї зі сторін війни і віддати іншій. Це означає пряме втягування у війну, тому бельгійський премʼєр правий - нам не слід цього робити», – заявив Орбан.

Коментарі Орбана пролунали на тлі інтенсивних переговорів між країнами ЄС щодо механізму фінансування України на 2026–2027 роки.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС збираються на саміт в Брюсселі.

Як йдеться документі, який є у розпорядженні Радіо Свобола, у новій чернетці висновків саміту Європейського Союзу з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав та урядів ЄС на саміті 18 грудня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прибуваючи на саміт, заявила, що лідери ЄС «не залишать Європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки», однак дипломати визнають, що домовленість залишається складною і не гарантованою.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.



