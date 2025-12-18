У чернетці висновків саміту ЄС з’явився пункт про репараційну позику для України

У новій чернетці висновків саміту Європейського Союзу з’явився окремий розгорнутий пункт, присвячений запуску репараційної позики для України на основі заморожених російських активів. Водночас цей пункт взятий у дужки, що означає – він ще не погоджений остаточно і має бути схвалений безпосередньо лідерами держав та урядів ЄС на саміті 18 грудня. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Зокрема, пункт містить заклик до Ради ЄС та Європейського парламенту терміново ухвалити інструменти, які створюють репараційну позику на основі грошових залишків, пов’язаних із замороженими російськими активами, для фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року.



У цьому ж пункті детально перелічені принципи, на яких має ґрунтуватися репараційна позика. Серед них – повна повага до договірних зобов’язань фінансових установ, рівне ставлення до всіх інституцій, що зберігають грошові залишки в ЄС, солідарність і розподіл ризиків між державами-членами відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС, а також облік національних гарантій як умовних зобов’язань без впливу на рівень державного боргу.

Також згадується скоординований підхід держав-членів щодо їхніх двосторонніх інвестиційних договорів з Росією та можливість припинення дії національних гарантій у межах наступного багаторічного бюджету ЄС, координація з країнами «Групи семи», збереження ініціативи кредиту G7 ERA.



Окрім того, однією з умов є продовження Україною реформ у сфері верховенства права й боротьби з корупцією.



Проєкт висновків залишається предметом переговорів і може змінюватися протягом саміту.

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.

18 грудня лідери 27 країн-членів ЄС збираються на саміт в Брюсселі.



