Білоруський доброволець звільнився з ЗСУ через суд. Процес тривав із літа

Суд у Полтаві зобов'язав військову частину, до якої з 24 лютого 2022 року був прикомандирований громадянин Білорусі, звільнити його зі Збройниї сил України та визнав незаконним підписання з ним контракту як громадянином України, а не іноземцем.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, військову частину, в якій спочатку служив білорус, було розформовано у жовтні цього року, коли він уже звернувся до суду за захистом своїх прав. Тепер рішення суду має виконати інша військова частина – правонаступниця першої.

Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Громадянин Білорусі підписав контракт зі Збройними Силами України 24 лютого 2022 року на три роки. У березні того ж року його було зараховано до списків особового складу резервістом на посаду техніка стрілецької роти. У березні 2023 року його перевели на посаду водія-електрика взводу стрілецької роти.

Після майже двох років служби, у травні 2024 року, білорус подав рапорт на звільнення, але командування військової частини відмовило йому у звільненні. У червні 2025 року він знову подав рапорт на звільнення, але його прохання знову було відхилене. У військовій частині пояснили, що підстав для його підписання немає, оскільки білорус не надав необхідних для цього документів, а саме контракту про проходження військової служби іноземцями у Збройних силах України. Білорус не мав такого контракту, оскільки з ним був підписаний документ як із громадянином України.

Згідно з українським законодавством, контракт із іноземцями зазвичай укладається на термін від одного до п’яти років. Водночас громадянин іноземної держави може звільнитися з армії після шести місяців безперервної служби.

У серпні суд відмовив у розгляді позову білоруського добровольця на підставі формальної причини: нібито він не дотримався термінів, установлених для судового оскарження. Згідно із законодавством, на захист прав громадян на прийняття на державну службу, її проходження та звільнення встановлено один місяць. Таким чином, громадянин Білорусі міг оскаржити підписання помилкового контракту ще в березні 2022 року.

Громадянин Білорусі звернувся до суду лише 23 липня 2025 року. Як зазначив представник білоруського добровольця, він просто не знав, що з ним уклали контракт, який не призначений для іноземців. Він просив суд продовжити термін можливого оскарження, але суд визнав причини пропуску оскарження необґрунтованими та повернув позов заявнику. Після оскарження цього рішення суд відновив право громадянина Білорусі оскаржити дії військової частини в суді.